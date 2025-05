Troppo piccolo il test elettorale di domenica scorsa per trarre conclusioni generali. Il centro-sinistra in versione extra large ha fatto due gol a porta vuota, a Genova e Ravenna. Nel capoluogo ligure, già alle regionali dello scorso anno, i progressisti avevano surclassato la destra, che aveva potuto vincere solo grazie ai voti dell’intramontabile ras di Imperia, Claudio Scajola.

A Ravenna, sia per tradizione storica, sia per il lascito smagliante dell’ex sindaco Michele De Pascale, per la destra era una impresa impossibile conquistare il municipio. Le altre città offrono qualche conforto alla sinistra ma senza squilli di tromba perché sono ancora in ballo alcuni comuni di media grandezza sopra i 30.000 abitanti.

In più, a Matera e altrove si sono registrati conflitti interni al Pd da non sottovalutare. Per quanto le vittorie siano un bel tonico, la vittoria finale alle politiche dipende dalla tenuta della coalizione. Che è tuttora problematica.

Il fianco destro

Il fianco destro non offre garanzie. Da un lato, Carlo Calenda si muove in una ottica centrista e continua a pensare di poter raccogliere l’elettorato forzista. Ma finché rimane con il piede in due staffe, un po’ a destra e un po’ sinistra, non convince nessuno.

L’illusione di infrangere la barriera che divide i due schieramenti collocandosi in mezzo ha già travolto molti. Non ci si vuol rendere conto che dal 1994 gli elettorati si sono posizionati in campi ben definiti, e non si sono mai mossi; solo una offerta politica totalmente altra come quella dei Cinque stelle ha potuto offrire la motivazione per abbandonare le precedenti preferenze.

Italia viva, negli ultimi tempi, si è avvicinata alle altre forze di opposizione ma più per dispetto nei confronti di Giorgia Meloni, rea di aver tagliato i benefit delle consulenze all’estero di Matteo Renzi, che per convinzione. Il leader di Iv picchia e martella il governo – e con una efficacia superiore a quella degli altri partner – ma non stupirebbe se a un certo punto cambiasse orientamento. Del resto, tra Renzi e Giuseppe Conte rimane aperto un contezioso abrasivo. Lo sfregio della cacciata del capo del M5s da palazzo Chigi a opera di Renzi brucia ancora.

Il Movimento 5 stelle

E veniamo all’oggetto misterioso dell’opposizione, il Movimento 5 stelle. Nemmeno ai tempi di Beppe Grillo il partito si identificava in sola persona. A fianco del fondatore avevano una loro visibilità Luigi Di Maio e Alessandro Di Battista, nonché le sindache di Roma e Torino e qualche altro parlamentare, da Paola Taverna a Vito Crimi. E, inevitabilmente, nel bene e nel male, avevano spazio anche alcuni ministri.

Ora dietro Conte c’è il deserto. Nessuno mostra un profilo politico di un certo spessore, né interviene credibilmente nel dibattito pubblico. Tutto si riduce al leader. E il suo ego ferito dalla defenestrazione da palazzo Chigi lo conduce a giravolte imprevedibili con l’obiettivo, peraltro legittimo, di riportare in auge il suo partito.

La pazienza di Schlein

Elly Schlein ha dimostrato una pazienza degna di Giobbe di fronte alle piccole e grandi provocazioni provenienti dall’alleato. Ed ha reagito riportando la discussione sui temi sfidando anche l’incomprensione di alcuni soloni che vorrebbero più voli pindarici.

Invece Schlein segue uno spartito di pragmatismo, di concretezza. Batte e ribatte sui pilastri di una agenda di sinistra che punta alla ricostruzione del sistema di welfare intaccato da vent’anni di picconate, al recupero dei diritti civili lesi da questo governo, alla prospettiva di una Europa sempre più coesa e alla riproposizione della questione salariale (chiunque vada oggi in un altro paese europeo si rende conto che con il suo reddito può acquistare meno beni e servizi rispetto ad un tempo).

Su una agenda di questo genere si possono trovare le convergenze se tutti sono convinti che solo uniti si vince. E di questo, in particolare, si deve convincere il leader del M5s. Il disastro compiuto alle scorse elezioni con la rottura tra Enrico Letta e Conte dovrebbe essere di monito.

