La geografia economica cambia, ma per far coesistere sistemi diversi servono regole uniche

Il ridisegno mondiale rende indispensabile un governo internazionale dell’interdipendenza. Dal diritto internazionale ai diritti sociali, emerge la necessità di costruire un insieme minimo di regole condivise entro cui aree economiche diverse possano coabitare
Se l’economicismo finisce per uccidere la politica, è giunto il momento di uscire da stereotipi ormai consolidati e provare a immaginare un domani plausibile nelle relazioni economiche tra paesi o aree economiche omogenee. Un domani che non presuppone l’uniformità dei modelli politici e sociali, ma che sia capace di delineare un pavimento – una fattispecie – di relazioni geo economiche e socio politiche sufficienti a regolare economie, società e diritti profondamente diversi, ma strutturalmente