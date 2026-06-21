Geopolitica, Nato e denaro, dietro le mattane di Trump

Gli attacchi ad personam di Donald Trump contro Giorgia Meloni non sono un’eccezione, né un incidente isolato. Si inseriscono in uno schema che riflette una linea precisa: la richiesta, sempre più pressante, agli europei di farsi carico di una quota maggiore della propria sicurezza. E lo stanno portando alla rottura con i tanti leader a lui vicini nel Vecchio Continente
Gli attacchi ad personam di Donald Trump contro Giorgia Meloni non sono un’eccezione, né un incidente isolato. Si inseriscono piuttosto in una lunga sequenza di invettive rivolte a quasi tutti i leader dei principali paesi europei, fino ad arrivare al papa. È il tratto distintivo di uno stile politico aggressivo, iper-personalizzato, che riduce il confronto internazionale a una dinamica di forza tra individui più che tra istituzioni. E tuttavia, fermarsi alla polemica rischia di far perdere di v