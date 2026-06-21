Geopolitica, Nato e denaro, dietro le mattane di Trump

true false

Gli attacchi ad personam di Donald Trump contro Giorgia Meloni non sono un’eccezione, né un incidente isolato. Si inseriscono in uno schema che riflette una linea precisa: la richiesta, sempre più pressante, agli europei di farsi carico di una quota maggiore della propria sicurezza. E lo stanno portando alla rottura con i tanti leader a lui vicini nel Vecchio Continente