dopo gli attacchi a meloni

Geopolitica, Nato e denaro, dietro le mattane di Trump

Lorenzo Castellani
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Lorenzo Castellanipolitologo
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21 giugno 2026 • 20:38

Gli attacchi ad personam di Donald Trump contro Giorgia Meloni non sono un’eccezione, né un incidente isolato. Si inseriscono in uno schema che riflette una linea precisa: la richiesta, sempre più pressante, agli europei di farsi carico di una quota maggiore della propria sicurezza. E lo stanno portando alla rottura con i tanti leader a lui vicini nel Vecchio Continente

Gli attacchi ad personam di Donald Trump contro Giorgia Meloni non sono un’eccezione, né un incidente isolato. Si inseriscono piuttosto in una lunga sequenza di invettive rivolte a quasi tutti i leader dei principali paesi europei, fino ad arrivare al papa. È il tratto distintivo di uno stile politico aggressivo, iper-personalizzato, che riduce il confronto internazionale a una dinamica di forza tra individui più che tra istituzioni. E tuttavia, fermarsi alla polemica rischia di far perdere di v

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Lorenzo Castellani
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Lorenzo Castellanipolitologo

Lecturer presso la LUISS School of Government e docente di storia delle istituzioni politiche presso la LUISS Guido Carli. I suoi ultimi libri sono L’ingranaggio del potere e Sotto scacco.

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