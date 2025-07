A dispetto della contrapposizione tra il sacro e l’esecrabile in politica come in etica, l’arte deve trasformarci in fermi difensori di quel “pessimismo totale” che, secondo Carlo Bordini, caratterizzava la consorteria degli artisti odiosi e odiati

Con una ricorrenza che ha del liturgico, le polemiche sulla libertà di pensiero e sulla moralità dell’arte rivivono oggi sotto la redingote di Valery Gergiev: il concerto del direttore d’orchestra russo, che definì “regime criminale” il governo di Kiev, non si terrà.

Secondo quanti sostenevano la necessità di un intervento deciso, la presenza di Gergiev a Caserta altro non era che un tassello di una strategia propagandistica tesa a persuadere l’opinione pubblica italiana del volto gentile e nobile di Mosca. Quel fluir di note, condotto da bacchetta tanto magistrale quanto acquiescente e serva, avrebbe dunque contribuito a lasciare mano libera alla Russia nel suo progetto di riconquista e colonizzazione dell’Europa orientale.

Chi all’opposto difende la libertà di pensiero subito sente la compulsione ad evocare i nomi empi ma venerati di D’Annunzio e Marinetti, Jünger e Schmitt, Céline e Pound: figure tanto note quanto poco lette, che sostennero idee sinistre (pochi però sanno bene quanto e quando) e non seppero condannare l’abominio allorché poterono e da par loro. Ma come si può – chiedono i loro avvocati nostrani – stralciarli da un canone che seppero nutrire come pochi altri?

E magari qualche lettore un poco più colto potrà persino citare il controverso intervento di Giovanni Raboni, in un articolo pubblicato ormai più di vent’anni fa, sugli scrittori grandi, che sarebbero stati tutti di destra. Arricchirà così il parterre dei reprobi che esigono un perdono compitando i nomi di Cioran, Claudel, Hamsun, Ionesco, Landolfi, Palazzeschi, Papini, Prezzolini e Yeats (ma il rosario espiatorio prevede più di quaranta grani).

Eppure, anziché ripercorrere ad ogni occasione l’elenco dei buoni e dei cattivi, viene da chiedersi quanto alto davvero sia oggi il gradiente di politicità di tutto questo far polemica, e soprattutto quanta la sua utilità pubblica.

Per tornare a Raboni, il nucleo profondo del suo intervento era che la letteratura, come tutta l’arte, deve dar voce al legame complicato tra il progressismo più radicale e il conservatorismo più vieto: perché compito principe dell’arte è privarci del lusso delle illusioni e rimuovere la fragilità troppo comoda del progresso “gentile”, quello ottenuto con l’inflazionato mezzo dei discorsi di principio.

L’arte non può permettersi di farsi vestale di una società migliore e di un migliore avvenire semplicemente lustrando il proprio candido sorriso. La verità rimane un terreno instabile, che intima ferocia intellettuale e immancabile conduce al nichilismo, vale a dire all’abbandono di ogni consolatoria certezza che il progresso sia il prodotto immediato del pensiero perbene.

Va da sé: quanto detto non invita certo a giustificare, men che meno a far proprie, le inammissibili posizioni di Gergiev sulla grandezza della madrepatria e del suo progetto imperialista. All’opposto, invita a non stipare l’accaduto nell’andito troppo angusto della libertà di pensiero, per un verso, e della necessità di opporsi alla guerra psicologica di Putin, dall’altro. C’è tutto questo, sì, ma c’è di più e forse di più importante. C’è da distillare e mantener vivo un sospetto, gracile ma vitale, che la verità non sia una proprietà intrinseca delle nostre consolidate convinzioni.

L’arte ha da rappresentare questo sospetto e impedirne quella comoda sedazione che ci procura il nostro spontaneo sentirci dalla parte giusta. Partire “dalle cattive nuove cose”, non già dalle buone vecchie, per richiamare un Brecht più autentico e troppo spesso ignorato – quello che passava in rassegna i micro-fascismi del suo tempo, smaccatamente segnato dalla morale artificiosa degli angeli e dei demoni.

A dispetto della contrapposizione tra il sacro e l’esecrabile in politica come in etica, l’arte deve trasformarci in fermi difensori di quel “pessimismo totale” che, secondo Carlo Bordini, caratterizzava la consorteria degli artisti odiosi e odiati, e che è “la chiave di volta che ha permesso loro l’assoluta consapevolezza, il loro essere i più astuti critici della società contemporanea” – magari proprio quando sostenevano idee che ancor oggi resta nostro indefettibile dovere combattere: sempre con lo strumento acuminato della ragione e mai quello ottuso (e immancabilmente putiniano) della censura.

© Riproduzione riservata