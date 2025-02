Le elezioni tedesche hanno confermato tre caratteristiche della politica europea contemporanea. In primo luogo, la tendenza alla polarizzazione e cioè il sostegno per partiti che si collocano all’estremità della spazio politico, a destra e a sinistra.

Al 20,8 per cento dell’AfD si contrappone infatti il 13,9 per cento delle due formazioni di sinistra, sia quella radicale della risorta Linke, sia quella spuria – rosso-bruna – del partito dell’ex leader della Linke, Sara Wagenknecht.

La seconda tendenza generale che viene confermata riguarda la punizione nei confronti di chi governa: socialdemocratici e liberali sono stati affondati da un emorragia devastante di consensi. È soprattutto la Fdp, responsabile del collasso del governo di Olaf Scholz, a essere punita: precipita sotto il 5 per cento dei voti, soglia minima per accedere al parlamento e così si trova fuori dal Bundestag.

Solo i Verdi hanno contenuto i danni, registrando appena un piccolo decremento. Il terzo punto riguarda il vento di destra: Cdu-Csu e Afd sfiorano il 50 per cento dei voti. Soltanto in Austria, tra i paesi di antica tradizione democratica, la destra nelle sue diverse sfumature – conservatrice e radicale – aveva raccolto un favore maggiore.

Aperture a destra

I risultati delle urne di domenica rendono complessa la costruzione di un nuovo governo. I socialdemocratici non sembrano intenzionati ad andare a Canossa, alla corte di Merz. Anche il clima pre-elettorale, molto più aspro del solito, ha creato le peggiori condizioni per sedersi intorno a un tavolo.

La Spd non perdona al candidato cancelliere l’apertura fatta all’Afd sul tema dell’immigrazione appena prima della elezioni. Tra l’altro, questa mossa ha consentito agli estremisti di destra di presentarsi come un partito credibile e rispettabile, addirittura come un futuro partner di governo.

Inseguire gli estremisti sul loro terreno non è mai conveniente, si finisce per accreditare le loro posizioni. Infatti la legittimazione della Afd ha fatto scappare dalla Cdu elettori moderati "costituzionali”, e quindi ostili dei neonazisti. Oltre a queste aperture di credito, per non citare poi quelle americane, l’estrema destra è stata favorita dalla crisi economica del paese.

La crisi economica

Il sistema politico tedesco ha fondato la propria legittimità sul successo economico. Dopo la guerra, più cresceva la prosperità, più i cittadini, all’inizio molto tiepidi, accettavano la nuova democrazia. Quando, alla fine degli anni Sessanta, ci fu un rallentamento dell’economia, presero vigore atteggiamenti nostalgici e il partito che rappresentava allora quei sentimenti, la Npd, arrivò a soffio dall’entrare in parlamento, alle elezioni del 1969. In questi ultimi anni si è ripetuto lo stesso meccanismo.

Il voto ci consegna una Germania polarizzata ideologicamente e anche, e soprattutto, divisa geograficamente. La mappa degli eletti con il voto maggioritario uninominale (in Germania l’elettore dispone di due voti, uno per il partito, l’altro per il candidato nel suo collegio) riflette perfettamente le due Germanie prima della caduta del muro.

Un paese diviso

A est, a eccezione di Berlino, ovunque arriva prima l’Afd. A ovest la Cdu/Csu domina quasi incontrastata. Sono passati trentacinque anni dalla riunificazione e tuttavia la cultura politica autoritaria comunista, così pervasiva all’est, continua a fomentare recepimento di visioni antidemocratiche.

Ma ha contato di più la depauperazione economica, sociale ed esistenziale. All’est vi sono interi territori spopolati, senza più abitanti e privi di servizi, che si sentono abbandonati, e che nutrono un rancore profondo nei confronti dei “padroni” dell’ovest. E votano contro.

La xenofobia in sé non è la molla del voto per l’Adf: da quelle parti spesso non si è vista nemmeno l’ombra di un immigrato. Ma lo straniero viene assunto a ricettacolo della frustrazione e del rancore. Se si torna ancora più indietro nella storia va ricordato che i territori della antica Prussia, a oriente, sono stati la culla dell’autoritarismo bismarckiano nonché del nazionalsocialismo hitleriano.

Infine, con un ulteriore grande balzo all’indietro si può ricordare che vi è stato un confine, un vero limen, quello del fiume Elba, che ha storicamente diviso la Germania in un’area latinizzata e poi cattolica a ovest, e in una germanica e poi protestante a est. Ci si può riallacciare anche a queste suggestioni per comprendere come mai oggi i Land dell’ovest resistano all’ondata estremista e nostalgica.

Tuttavia, per tornare all’oggi, sono le ferite dell’unificazione che devono ancora rimarginarsi perché provocano azioni di rigetto nei confronti di tutto il sistema democratico.

