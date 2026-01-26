Dai rimossi alle responsabilità delle istituzioni: forza e debolezza del Giorno della memoria

true false

Nella legge istitutiva non si citano i persecutori come soggetti attivi delle azioni ricordate, solo genericamente la persecuzione, mentre si citano le vittime e i salvatori o “giusti” come soggetti storici attivi

Per il ventiseiesimo anno l’Italia ricorda il Giorno della memoria, istituito per legge dello Stato, e ancora una volta si interroga sul suo significato attuale. Le motivazioni e i contenuti del 27 gennaio non possono essere trascurati o stravolti, anche se quella legge presenta dei difetti – anzi dei vizi – originari. Il Giorno della memoria ricorda degli eventi storici incancellabili: innanzitutto la Shoah, inoltre i prigionieri politici e militari della Seconda guerra mondiale, gli oppositori