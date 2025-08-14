Tra stipendi da fame e lavoro precario, i dati confermano che la situazione per le fasce più giovani è critica e le disuguaglianze sociali amplificano le differenze. Di fatto, per molti la vita è diventata più difficile. Una condizione diffusa, che merita attenzione politica
Giovani al lavoro a Rimini a 650 euro al mese? Ci sono “no” che aiutano a far crescere il paese
14 agosto 2025 • 19:42
Tra stipendi da fame e lavoro precario, i dati confermano che la situazione per le fasce più giovani è critica e le disuguaglianze sociali amplificano le differenze. Di fatto, per molti la vita è diventata più difficile. Una condizione diffusa, che merita attenzione politica