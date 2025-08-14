Tra stipendi da fame e lavoro precario, i dati confermano che la situazione per le fasce più giovani è critica e le disuguaglianze sociali amplificano le differenze. Di fatto, per molti la vita è diventata più difficile. Una condizione diffusa, che merita attenzione politica

In Italia, le vacanze stanno diventando un bene di lusso. I rincari hanno spinto molti a dichiarare lo “sciopero dell’ombrellone”: meno presenze e soggiorni più brevi, complice l’impennata dei prezzi e i bassi salari. Secondo Altroconsumo, una settimana per due persone – solo viaggio e alloggio – costa oggi circa 1.200 euro, oltre un terzo in più rispetto a cinque anni fa.

La logica della rendita, immobiliare e balneare, gonfia i prezzi e rende l’impresa turistica sempre più cara. In alcuni casi, per di più, l’uso sistematico del lavoro sottopagato la sta trasformando in un’attività predatoria ed estrattiva. In molte località, una settimana in spiaggia equivale a un mese di stipendio da cameriere stagionale. Il paradosso è servito: giovani che preparano cocktail e sistemano lettini per i vacanzieri, mentre con le loro paghe da fame non potrebbero mai permettersi quelle stesse vacanze.

Il caso di Rimini

A riportare l’attenzione sul lavoro povero dei giovani è stata la denuncia di un animatore di venti anni che ha rifiutato un impiego in un hotel a quattro stelle di Rimini: 650 euro al mese, vitto e un alloggio inadeguato («da schifo», come lo ha definito lui stesso in un video online). Da qui si sono riaccese le polemiche: giovani troppo esigenti, “choosy”, poco inclini a rimboccarsi le maniche. Ma questa storia è la cartina di tornasole di una condizione diffusa, che merita attenzione politica.

In tutti i paesi esiste un divario salariale giovanile: in Europa, la paga oraria e mensile di un under 30 è, in media, inferiore a quella generale di circa un quarto. L’Italia non fa eccezione, ma qui la paga oraria (11 euro lordi) è minore del 12,5 per cento rispetto alla media UE, con forti differenze per settore, tipo di contratto e area geografica. Il lavoro povero si concentra soprattutto nel Sud, nel settore privato e nei contratti atipici.

Stipendi da fame

Il Rapporto Eures 2024, in collaborazione con il Consiglio nazionale dei giovani e l’Agenzia italiana per la gioventù, evidenzia che per gli under 34 le retribuzioni lorde annue nel privato (15.600 euro nel 2022, con un minimo di 11.500 al Sud) sono inferiori di un terzo rispetto al pubblico, a causa non solo della base salariale fissata dai contratti nazionali, ma soprattutto della diffusione del lavoro precario.

Un dipendente privato under 35 guadagna in media 20.400 euro lordi annui, cifra che si dimezza con un contratto a termine (9.000 euro) e scende a meno di un terzo per gli stagionali (6.400). I giovani rappresentano la metà di tutti i lavoratori stagionali e temporanei in Italia.

L’incidenza dei contratti a termine raggiunge il 39,4 per cento tra gli under 30 – la seconda più alta in Europa e sei punti sopra la media. A ciò si aggiunge la piaga del lavoro nero, molto diffuso in Italia, che colpisce, oltre agli immigrati, soprattutto i giovani. I più esposti sono quelli impiegati in settori stagionali o ad alto turnover, come turismo, ristorazione e servizi. Altro che «schizzinosi»: parliamo di una generazione precaria e sottopagata, segnata dalla policrisi.

Certo, i giovani non sono tutti uguali, ma i dati confermano che la situazione è critica e le disuguaglianze sociali amplificano le differenze. Per molti la vita è diventata più difficile. L’Istat stima che 4,8 milioni di 18-34enni siano deprivati in una o più dimensioni del benessere. Il declino quantitativo e qualitativo della gioventù italiana accompagna quello economico e sociale del paese, diventandone un indicatore preciso. Tre dati fotografano la “triade impossibile” del nostro sviluppo. In Europa, l’Italia è ultima per tasso di occupazione giovanile, terzultima per quota di laureati tra i 25 e i 34 anni e seconda per percentuale di giovani che non lavorano né studiano.

Esiste dunque una questione giovanile che rappresenta una seria ipoteca sul futuro. Per tornare a essere dinamico, il paese deve tutelare e valorizzare i suoi “giacimenti nascosti”: donne e giovani. Alla generazione della policrisi va offerta l’opportunità di sviluppare il proprio potenziale e la propria capacità innovativa, senza più essere relegata al ruolo di manodopera stagionale a basso costo.

Ed è un segnale positivo che alcuni giovani abbiano iniziato a dire no, con chiarezza, a condizioni di lavoro inaccettabili. Questi no devono diventare sempre meno gesti isolati e sempre più risposte collettive, capaci di cambiare le regole del gioco. Perché – parafrasando un vecchio detto – ci sono no che aiutano a crescere: il paese. E alcuni lo rendono anche più giusto.

