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Francesco Ramella
sociologo
Professore ordinario presso il dipartimento di Culture politica e società dell'Università di Torino
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L’Italia lascia indietro i giovani: la sinistra riparta da loro
14 luglio 2026 • 19:25
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Non basta difendere Electrolux e gli altri grandi gruppi: il declino visto dal Piemonte
14 maggio 2026 • 19:51
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Mio padre granatiere e quel rifiuto al re. Il 25 aprile delle scelte coraggiose
25 aprile 2026 • 10:42
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Referendum, la geografia del No: il Sud depresso lancia un segnale al governo
24 marzo 2026 • 07:00
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Torino, l’idiozia dei violenti e le proteste “intelligenti” di Minneapolis
01 febbraio 2026 • 10:18
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Giovani e violenza, la repressione è controproducente. Cosa servirebbe davvero
23 gennaio 2026 • 20:06
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Askatasuna, il governo alimenta tensioni: solo il dialogo isola i violenti
22 dicembre 2025 • 21:02
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Come disperdere un’intera generazione di ricercatori universitari
12 novembre 2025 • 17:28
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Il socialismo di Mamdani parla (anche) italiano
07 novembre 2025 • 19:54
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Le occupazioni? Servono. Dialogare con gli studenti per arginare lo squadrismo
04 novembre 2025 • 19:41
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