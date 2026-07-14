Francesco Ramella
Francesco Ramella

Francesco Ramella

sociologo

Professore ordinario presso il dipartimento di Culture politica e società dell'Università di Torino

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