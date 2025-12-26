Gli auguri di Natale dei politici, un’usanza di cui fare volentieri a meno

true false

La fine dell’anno si avvicina, e con lei i messaggi di speranza. A parlamentari, ministri e presidenti, un solo appello: almeno a Natale, date le ferie ai vostri social media manager

Come vivevamo prima dell’avvento degli smartphone? C’è stato un momento della nostra vita in cui non ricevevamo su WhatsApp quintali di cartoline d’auguri generate con l'Ia e video di Minions che cantano Jingle Bells? Lo straordinario spirito d’adattamento del cervello umano ci rende presto indifferenti a molti dei cambiamenti che subiamo, ma c’è stato un tempo in cui i giorni tra il 24 dicembre e Capodanno, dedicati perlopiù a missioni speleologiche tra i residui del panettone e tombolate sang