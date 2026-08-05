Gli elettori dem vogliono una svolta politica. Ma non mancano i rischi

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Il ringiovanimento dell’elettorato dem si accompagna spesso al rafforzamento della rappresentanza progressista al Congresso, più incline sia a contestare la leadership del partito sia a introdurre proposte politiche più radicali. Il problema però è quello di non restare confinati ad una classe sociale benestante ed istruita: da sola non basterà per battere Trump al midterm

Vanno progressivamente esaurendosi le tante primarie con cui sono scelti i candidati alle elezioni di novembre che sceglieranno senatori e rappresentanti al Congresso federale, governatori degli Stati (ben 36 in questo ciclo) e membri delle assemblee legislative statali (88 su 99). Primarie, queste, che hanno finora offerto indicazioni importanti. Sia sul fronte repubblicano, dove si conferma in larga misura il controllo di Trump sul partito e la sua capacità d’imporre candidati radicali, e talo