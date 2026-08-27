La “golden age” della scienza americana: meno università e più venture capitalist

Paragonandosi a Vannevar Bush e Roosevelt, la coppia Kratsios-Trump dimentica la distinzione tra ricerca di base e applicata e su questa confusione vorrebbe rifondare l’economia dell’innovazione
L’anno scorso ci aveva già provato: Trump aveva proposto di tagliare di oltre il 20 per cento il budget federale dedicato alla ricerca scientifica. La National Science Foundation, la principale agenzia che finanzia la ricerca pubblica di base condotta soprattutto dalle università, rischiava di vedere dimezzate le sue risorse da un anno all’altro. A inizio di quest’anno il Congresso si è opposto, limitando i tagli complessivi a circa il 3 per cento. Al presidente però non piace sentirsi dire di n