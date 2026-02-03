Commenti

Di stretta in stretta, il fallimento del governo sulla sicurezza

Vitalba Azzollinigiurista
03 febbraio 2026 • 20:17

Si attende il varo del nuovo pacchetto Sicurezza. L’accelerazione è stata impressa dai fatti di Torino. Sin dal suo insediamento l’esecutivo ha aumentato reati e pene, senza successo. Evidentemente, adottare nuove norme serve solo a placare l’ansia collettiva generata da episodi di violenza. E tanto basta

I violenti scontri avvenuti a Torino, durante il corteo contro lo sgombero di Askatasuna, hanno impresso un’accelerata al “pacchetto Sicurezza”, atteso da settimane, di cui abbiamo già fornito alcune anticipazioni. Il pacchetto si compone di un disegno di legge e di un decreto legge, ma dopo i fatti di sabato il governo vuole trasferire una serie di misure nel decreto, che è immediatamente efficace: quanto accaduto dimostrerebbe la “necessità e urgenza” di procedere a una nuova stretta securitar

Vitalba Azzollinigiurista

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

