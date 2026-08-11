Quattro anni di governo, il nulla venduto per trionfo

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Per sfuggire al poco, niente, fatto male, Meloni e il suo governo sono costretti a fare la faccia ferocissima sull’immigrazione e, in subordine, sulla sicurezza degli italiani. Come bilancio di un governo di legislatura mi pare piuttosto insoddisfacente

In attesa della, meritata, festa, il 4 settembre, per avere guidato il governo più lungo nella storia della Repubblica, c’è più di qualcosa che stona a Palazzo Chigi e dintorni. Quello sarà un giorno di bilanci non solo per la durata del governo, poiché la durata ha un senso quasi esclusivamente se è la indispensabile premessa della sua produttività che vi si accompagna. Quei bilanci saranno, a loro volta, l’inizio di una, non sappiamo quanto, lunga campagna elettorale. Dunque, l’argomento presc