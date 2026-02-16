Mitomani al potere, così le nuove classi dirigenti ci faranno sprofondare

true false

Che accade quando ci rendiamo conto che il disagio mentale non è l’effetto delle decisioni politiche ma ne è in qualche modo la causa? Quando la psicopolitica indica il tratto patologico di coloro che governano e non soltanto di coloro che sono governati?Perché l’evidente volubilità di Trump non rappresenta più l’eccezione, ma la regola

Psicopolitica. È un termine tanto di moda quanto esile culturalmente. Indica l’estensione delle tecniche del potere dalla sfera materiale a quella interiore. Certo vi sono pochi dubbi sul fatto che la pervasività del potere sia giunta a condizionare la nostra psiche. La precarietà accanita, l’impoverimento diffuso, la mediazione pervasiva della tecnologia nei processi di socializzazione sono dei veri e propri traumi psichici, che trasformano ormai il disagio mentale in un’emergenza sociale. Ma n