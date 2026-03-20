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Il governo ha voluto una prova di forza sulla giustizia, ora è giusto che la perda

Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista
20 marzo 2026 • 20:33

La Carta, a lungo discussa, è stata approvata con 453 voti su 515 da un’Assemblea in cui democristiani e alleati hanno dialogato con gli avversari social-comunisti. Meloni ha invece imposto al parlamento di approvare, due volte, un testo di cui nessuno, maggioranza inclusa, poteva toccare una parola. L’ha fatto su un tema delicatissimo, che tocca l’equilibrio fra esecutivo, legislativo e giudiziario

Domenica 22 e lunedì 23 marzo gli italiani decideranno se confermare le “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare”, approvate a maggioranza semplice. Fallito il traguardo dei due terzi in parlamento, si va al referendum. Senza quorum. La vittoria, anche di un solo voto, deciderà il destino della legge. I migliori argomenti per il No li dà forse la campagna del Sì (e viceversa). Se vince il No il governo continuerà e se vince il Sì non avremo il fa

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Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantini
Salvatore Bragantinieconomista

Economista, già vice direttore generale di Sofipa SpA, poi direttore generale di Arca Merchant SpA, commissario Consob dal 1996 al 2001. È stato amministratore delegato di Centrobanca dal 2001 al 2004. Fino al 30 giugno 2016 ha fatto parte del Securities Market Stakeholder Group che assiste l'Esma – European Securities Markets Authority – nelle misure di attuazione delle direttive dell’Unione europea. Attualmente è presidente di Indaco Ventures SGR. Editorialista prima di Repubblica e poi del Corriere della Sera, attualmente collabora con il quotidiano Domani. Ha scritto Capitalismo all'italiana. Come i furbi comandano con i soldi degli ingenui (1996) e Contro i piranhas. Come difendere le imprese da soci e manager troppo voraci (2018), entrambi editi da Baldini+Castoldi.

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