Il governo ha voluto una prova di forza sulla giustizia, ora è giusto che la perda

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La Carta, a lungo discussa, è stata approvata con 453 voti su 515 da un’Assemblea in cui democristiani e alleati hanno dialogato con gli avversari social-comunisti. Meloni ha invece imposto al parlamento di approvare, due volte, un testo di cui nessuno, maggioranza inclusa, poteva toccare una parola. L’ha fatto su un tema delicatissimo, che tocca l’equilibrio fra esecutivo, legislativo e giudiziario