Il governo più stabile vuole solo stabilizzarsi al potere

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Meloni ha celebrato il governo più longevo della storia repubblicana e ne rivendica la stabilità. Intanto, però, la maggioranza continua a riscrivere la legge elettorale seguendo sondaggi e convenienze di partito, con l’unico obiettivo di blindare se stessa

Giorgia Meloni ha celebrato a Bari il record di longevità del suo governo – il più duraturo della storia repubblicana – rivendicandone la stabilità, definita come «la prima grande riforma regalata alla Nazione», che a suo dire ha consentito all’Italia di «programmare, decidere, mantenere gli impegni e farsi rispettare». Ha quindi fatto riferimento alla legge elettorale, lo Stabilicum, pensata per blindare quella stabilità, scongiurando «ribaltoni e manovre di Palazzo». Peccato che proprio quella