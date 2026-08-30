“Cercare oltre”

La guerra dei droni e dell’Ia: quel diritto di vedere gli occhi di un uomo che uccide

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo
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30 agosto 2026 • 17:40

Pochi giorni fa un drone ha ucciso una giovane donna di 19 anni. Non era controllato a distanza da un essere umano. La sua carica distruttiva era tutta affidata all’intelligenza artificiale, che dunque ha scelto in base alla propria “intelligenza” algoritmica quando, come e chi uccidere. Non è ciò con cui facciamo la guerra, è colui che decide come e quando uccidere

In Un anno sull’Altipiano, Emilio Lussu scriveva: «Fare la guerra è una cosa, uccidere un uomo è un’altra». Non parlava in astratto, come i politici – di destra e di sinistra – che enfatizzano la necessità di ravvivare i nostri legami sociali al sacro fuoco della guerra. Aveva la dolorosa esperienza del fatto che quando si va in guerra, si tratta poi di uccidere un uomo. L’astratto – la guerra – diventa concreta: il sangue, il dolore, il tremore umano che si prova nel “vedere gli occhi di un uom

Sergio Labate
Sergio Labate
Sergio Labatefilosofo

Insegna Filosofia teoretica presso l'Università di Macerata. È stato presidente nazionale di Libertà e Giustizia.

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