Il commento

La guerra all’Iran e il ritorno dell’inflazione: tra accise e bonus, cosa dovrebbe fare l’Italia

Innocenzo Cipolletta
Innocenzo Cipolletta
Innocenzo Cipolletta
31 marzo 2026 • 20:09

La soluzione migliore sarebbe che l’aggressione a Teheran terminasse presto e si riprendesse a negoziare un assetto di pace nel Medio Oriente. Ma questa, purtroppo, sembra essere la soluzione meno probabile. Quindi servono misure precise

Siamo alla vigilia di una nuova ondata inflazionistica? I dati sembrano puntare in questa direzione. L’indice dei prezzi al consumo in Italia è cresciuto dello 0,7 per cento nel mese di febbraio 2026 e il tasso di aumento rispetto all’anno precedente è balzato dall’1 all’1,5 per cento. Sembrano cifre contenute, ma esse non scontano ancora il rialzo dei prezzi dell’energia causati dall’attacco degli Usa e di Israele all’Iran. Al contrario, i prezzi dei beni energetici sono scesi in febbraio, tant

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Innocenzo Cipolletta
Innocenzo Cipolletta
Innocenzo Cipolletta

Economista e manager, è presidente di UBS fiduciaria, Senior Advisor di UBS Italy Branch e presidente di Assonime, AIFI e Confindustria Cultura Italia. È stato direttore generale di Confindustria e presidente di Marzotto SpA, di Ferrovie dello Stato, de “Il Sole 24 Ore” e del Fondo Italiano d’Investimento.

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