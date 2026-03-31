La guerra all’Iran e il ritorno dell’inflazione: tra accise e bonus, cosa dovrebbe fare l’Italia

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La soluzione migliore sarebbe che l’aggressione a Teheran terminasse presto e si riprendesse a negoziare un assetto di pace nel Medio Oriente. Ma questa, purtroppo, sembra essere la soluzione meno probabile. Quindi servono misure precise

Siamo alla vigilia di una nuova ondata inflazionistica? I dati sembrano puntare in questa direzione. L’indice dei prezzi al consumo in Italia è cresciuto dello 0,7 per cento nel mese di febbraio 2026 e il tasso di aumento rispetto all’anno precedente è balzato dall’1 all’1,5 per cento. Sembrano cifre contenute, ma esse non scontano ancora il rialzo dei prezzi dell’energia causati dall’attacco degli Usa e di Israele all’Iran. Al contrario, i prezzi dei beni energetici sono scesi in febbraio, tant