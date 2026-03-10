Quale ordine potrà uscire da questo disordine internazionale?

true false

Uno degli obiettivi – e sicuramente una delle principali conseguenze – di Epic Fury è la liquidazione delle norme non solo di legalità ma anche di legittimità nell’uso della forza militare sulla scena internazionale. Quel che vediamo oggi è l’eclissi dell’Onu e il declino della diplomazia

Quella che è ormai diventata la terza guerra del Golfo evidenzia e solleva – oltre alle ovvie questioni legate al futuro prossimo della regione mediorientale, all’impatto del conflitto sull’economia mondiale, e alle sue ripercussioni in e per l’Europa – anche una serie di problemi legati al diritto e alla pratica delle relazioni internazionali. Ci sono innanzitutto gli interrogativi, del tutto legittimi e per lo più fondati, sulla legalità stessa dell’intervento israelo-americano contro l’Iran: