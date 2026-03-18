Perché in America non si vedono proteste contro la guerra in Iran?

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La risposta va cercata anche nella trasformazione della cultura politica durante il periodo neoliberale: l’erosione del senso dello Stato, della fiducia nel governo federale e di una concezione della cittadinanza come agente politico collettivo ha allontanato le persone dalle piazze. E, diversamente dalle marce contro il tycoon, l’Iran è percepito come troppo lontano