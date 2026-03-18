Perché in America non si vedono proteste contro la guerra in Iran?

La risposta va cercata anche nella trasformazione della cultura politica durante il periodo neoliberale: l’erosione del senso dello Stato, della fiducia nel governo federale e di una concezione della cittadinanza come agente politico collettivo ha allontanato le persone dalle piazze. E, diversamente dalle marce contro il tycoon, l’Iran è percepito come troppo lontano
Sei americani su dieci sono contrari alla guerra in Iran, un livello di disapprovazione pari a quello della guerra del Vietnam nella sua fase finale. Una domanda sorge dunque spontanea: perché non si vedono proteste di massa negli Stati Uniti? Subito dopo l’attacco all’Iran ci sono state manifestazioni in alcune grandi città, ma si trattava di poche centinaia, al massimo un migliaio di partecipanti. Molti campus universitari oggi sembrano villaggi turistici, privi di dissenso politico. Vista la