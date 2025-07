Per la guerra in Ucraina si usa lo stesso criterio dell’immigrazione: “Aiutiamoli a casa loro”. Per gli indolenti europei – che a nulla della propria prosperità rinuncerebbero mai – le grida di guerra e di vittoria riguardano solo gli ucraini: combattano loro, al più gli diamo i mezzi per farlo. Si chiede la vittoria sulla Russia, ma nessuno davvero ci proverebbe, nemmeno i polacchi: che lo facciano gli ucraini se ci riescono. In altre parole: va bene il bellicismo, basta che sia sulla pelle degli altri. Se un giorno ci fosse veramente da combattere, molti leader europei – oggi infervorati - cambierebbero linea. Meglio la prudenza italiana, che non sostiene la coalizione dei volenterosi fino a quel punto.

Questa guerra deve interrompersi perché a morire e a dissanguarsi è solo l’Ucraina. Non c’è vittoria possibile contro una potenza nucleare, soprattutto contro la Russia. Vittoria è uno slogan propagandistico che si può urlare solo da lontano. Nutriamo un grande rispetto per l’eroica resistenza ucraina, i suoi soldati, feriti, mutilati, traumatizzati e i civili sotto le bombe. Ma dobbiamo anche trovare una via di uscita per questo popolo che soffre, profugo e ridotto a mendicare tutto ciò che serve per vivere, dal momento che il bilancio statale è totalmente dedicato al conflitto.

Più la guerra va avanti è più la propaganda aumenta: lo scenario viene diviso in “buoni e cattivi” e tanto deve bastare all’opinione pubblica. La quarta conferenza per la ricostruzione tenutasi a Roma il 10 e 11 luglio è stata un indubbio successo per il nostro paese: molta solidarietà e molte operazioni umanitarie in vista. Tuttavia dalla seconda conferenza ad oggi sono scesi i finanziamenti per le opere civili mentre sono saliti quelli per gli armamenti: la guerra prosegue e assorbe tutto. L’Ue costituirà un fondo per la ricostruzione a cui l’Italia partecipa ma non è chiaro quando si potrà iniziare. L’Italia vuole ricostruire Odessa, città simbolo costruita nel Settecento da nostri architetti, ma è ancora sotto le bombe.

L’intenzione generale delle autorità ucraine è quella di favorire programmi per trattenere il più possibile gli ucraini nel loro paese ed aiutare i rifugiati a tornare. Si capisce il perché: serve tutta la risorsa umana disponibile. Ma ciò sarà possibile solo se le condizioni di vita saranno migliori, cioè se la guerra si interromperà. Una posizione di “guerra infinita fino alla vittoria” oltre ad essere illusoria non aiuta i profughi al rientro. C’è chi si chiede dov’è finito lo spirito combattivo degli europei, così forti a parole ma poco inclini a coinvolgersi: ci sono stati pochissimi volontari che abbiano accettato di andare a combattere al fianco degli ucraini. La guerra è diventata un alieno nella cultura europea contemporanea: c’è stato un mutamento antropologico dopo la seconda guerra mondiale, che non è accaduto in Russia.

C’è chi si agita per tale evoluzione e chi prova a ricordare la teologia di Sant’Agostino sulla “guerra giusta”. Ma trova subito un ostacolo: quale sarebbe “l’autorità legittima” che sola può dichiarare tale tipo di guerra? La Nato? Non è stata attaccata. L’Ue? Non è un’alleanza militare e necessita dell’unanimità per questioni così gravi. Le Nazioni Unite? Potrebbero, ma non sono d’accordo. Quindi, prima ancora di passare a “giusta causa” e “retta intenzione” (assieme a proporzionalità, ultima risorsa dopo aver provato tutte le altre ecc.), ci si trova nell’impasse.

Soprattutto quando un papa agostiniano dice che «non si può morire per delle fake news» (leggi propaganda): secondo papa Leone XIV le ragioni del conflitto si nutrono di troppe falsificazioni emotive e di retorica. Per il papa il riarmo è una «falsa propaganda» fatta nella «vana illusione che la supremazia (leggi vittoria) risolva i problemi». Difendere gli ucraini va bene; illuderli nella possibilità della vittoria è tutt’altra cosa.

