La credibilità dei leader è in crisi irreversibile e a qualcuno conviene

Dall’Italia, con il suo governo provinciale, agli elitisti e distaccati europei, fino a Trump, su cui servirebbe stendere un velo pietoso. La loro crisi di credibilità non è altro che una manifestazione della crisi di legittimazione delle democrazie. Che non è un fenomeno spontaneo o eccezionale
C’è un dato che si è mostrato plasticamente in questa settimana: il contagio globale della crisi di credibilità delle classi dirigenti. Non è un dato nuovo, evidentemente. Ma mai come ora la sua trasversalità globale salta agli occhi e diventa ancor più preoccupante. Italia, Europa, Stati Uniti Partiamo dall’Italia, in cui il governo si trova impantanato nella sua stessa strategia attendista, dopo mesi passati a non voler dichiarare da che parte stare disprezzando tutti coloro che semplicemente