Le guerre impossibili di Trump e Putin: due autocrati umiliati di fronte al mondo

Il vecchio adagio è vero: è molto più facile iniziare un conflitto che porvi fine. Succede ai due leader con Ucraina e Iran. Hanno trascinato i loro paesi e la comunità internazionale nel caos e non sanno più come uscirne, gemelli nel disastro
Due leader ormai anziani stanno lottando per uscire da guerre disastrose in cui hanno personalmente trascinato i loro paesi. Nessuno dei due ci sta riuscendo. Quando il presidente russo Vladimir Putin ha lanciato la sua invasione su vasta scala dell’Ucraina all’inizio del 2022, il suo obiettivo era quello di provocare un cambio di regime a Kiev e dichiarare vittoria nel giro di pochi giorni: non una «guerra» ma una «operazione militare speciale». Allo stesso modo, quando il presidente degli Stat