Hegseth e Tarantino: questa è “Pulp Reality”

true false

«Ezechiele 25:17». Basta leggere queste poche parole e la faccia di Samuel L. Jackson appare nella testa di chiunque abbia vissuto su questo pianeta nell’arco degli ultimi trentadue anni. Nel nostro caso poi, la voce è quella di Luca Ward, ma lo sappiamo già che i doppiatori italiani sono i più bravi del mondo, eccetera eccetera. È praticamente impossibile che Pete Hegseth non sapesse che quelli che stava recitando con fervente concitazione bellica durante una preghiera al Pentagono – ah sì, l