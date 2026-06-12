Hockney e il suo Bigger Splash: la quintessenza della pop art

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Dove ho già visto questo dipinto? Mi domando con l’espressione colpevole di chi non sa l’ovvio. Poi mi ritorna in mente. E capisco cos’è la quintessenza della pop art

«Dovete andare alla Fondazione Louis Vuitton», mi dice una cara amica di famiglia. Per una serie di coincidenze fortunate, mi trovo a Parigi, e il suo consiglio, oltre che azzeccato, si rivela prezioso. Alla Fondazione, infatti, nel giugno del 2025 c’è una mostra di David Hockney, un pittore che conosco poco e male. Senza particolare entusiasmo mi trascino nella corrente compatta e a me non molto gradita di visitatori, mentre Sinner gioca la finale del Roland Garros con Alcaraz; qualcuno, con no