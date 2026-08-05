L’intesa tra Teheran e Muscat su Hormuz è un’umiliazione per Trump

true false

Quel che conta per la Repubblica Islamica è ribadire che non si naviga nelle acque di Hormuz senza il suo via libera. Per gli ayatollah potrebbe essere il viatico che salda molteplici obiettivi: la tenuta del regime, il congelamento della guerra, una nuova dimensione di potenza. E i nuovi equilibri interni appaiono sempre più favorevoli ai Pasdaran

L’Iran annuncia l’accordo con l’Oman sulla navigazione a Hormuz. Sminuendo al contempo il ruolo degli Usa nel negoziato, certo non assente dalla scena, e facendo dipendere la sua effettiva realizzazione dal comportamento di Washington. Un link capace di innervosire Donald Trump, che scalpita per annunciare l’intesa, metterci il cappello, e tranquillizzare, nell’ordine, elettori a stelle e strisce e mercati mondiali. La comunicazione iraniana punta, dunque, a evocare il «come potrebbe essere», se