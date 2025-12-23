missione fallita

I Cpr in Albania? Comunque vada sarà danno erariale

La struttura di un Cpr in Albania
Vitalba Azzolini
23 dicembre 2025 • 18:50

Un esposto di ActionAid chiede alla Corte dei conti se l’ostinazione della presidente del Consiglio riguardo ai centri per migranti in Albania si sia trasformata in danno erariale, cioè in una «perdita di denaro pubblico prodotta da decisioni illegittime o inefficienti»

Fun-zio-ne-ran-no», aveva scandito Giorgia Meloni nel dicembre 2024, ad Atreju, parlando dei centri albanesi per i migranti. Dall’esposto di ActionAid alla Corte dei conti, tuttavia, il quadro che emerge è nettamente differente. Una «perdita di denaro pubblico prodotta da decisioni illegittime o inefficienti», scrive l’associazione nel report “Il costo dell’eccezione. I centri in Albania”. Il report racconta di un progetto tenuto in vita nonostante si accumulassero rilievi di illegittimità e seg

Giurista, lavora presso un'Autorità indipendente. È autrice di articoli e paper in materia giuridica, nonché di contributi a libri per IBL. A titolo personale.

