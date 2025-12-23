I Cpr in Albania? Comunque vada sarà danno erariale

true false

Un esposto di ActionAid chiede alla Corte dei conti se l’ostinazione della presidente del Consiglio riguardo ai centri per migranti in Albania si sia trasformata in danno erariale, cioè in una «perdita di denaro pubblico prodotta da decisioni illegittime o inefficienti»

Fun-zio-ne-ran-no», aveva scandito Giorgia Meloni nel dicembre 2024, ad Atreju, parlando dei centri albanesi per i migranti. Dall’esposto di ActionAid alla Corte dei conti, tuttavia, il quadro che emerge è nettamente differente. Una «perdita di denaro pubblico prodotta da decisioni illegittime o inefficienti», scrive l’associazione nel report “Il costo dell’eccezione. I centri in Albania”. Il report racconta di un progetto tenuto in vita nonostante si accumulassero rilievi di illegittimità e seg