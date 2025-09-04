Il presidente intende somministrare al pubblico continue ma mai letali dosi di abuso amministrativo per alzare la soglia psicologica del lecito politico. La battaglia delle corti contro la Casa Bianca ha il merito morale e politico di rinsaldare il nesso costitutivo di democrazia e limite

Martedì scorso, l’ennesima Corte d’appello ha impedito a Donald Trump di ricorrere all’Alien Enemies Act (legge risalente al 1798) per proseguire la sua truculenta battaglia contro i migranti. I giudici hanno ritenuto poco plausibile che quel gruppuscolo di venezuelani stesse pianificando l’invasione degli Stati Uniti. Secondo i difensori dei novelli conquistadores, si tratta di un successo notevole, perché ha ribadito per via istituzionale che il presidente non è superiore alla legge e non può aggirare quest’ultima col costante ricorso a misure d’emergenza.

La politica emergenziale, passata un poco di moda nei dibattiti post-pandemici, ma invero abusatissima dai governi di tutto il pianeta (persino più che nel 2020), è tremendamente scivolosa: il continuo ricorso all’emergenza (a riguardo ora dei migranti ora delle alluvioni ora dei dazi, a breve chissà) è tale da produrre agilmente una nuova normalità – quella normalità, cioè, che poco prima era emergenza e che via via prende ad essere percepita dal pubblico come una nuova routine, benché più disagevole della precedente.

C’è dunque da sospettare che i ripetuti strappi trumpiani, proprio nella loro vistosità, quand’anche fallimentari, siano volti a mitridatizzare la cultura politica statunitense: egli intende somministrare al pubblico continue ma mai letali dosi di abuso amministrativo per alzare la soglia psicologica del lecito politico.

Se questa è l’ipotesi, rischia di essere lodevole ma un poco ozioso l’idealismo di chi sostiene che i piccoli fermi posti dalle Corti siano una cura peggiore del male, dacché darebbero la stura al querulo lamento trumpiano contro le quinte colonne legaliste, acquartierate in ogni angolo della macchina statale.

Secondo chi sostiene questa posizione, i democratici – ma in fondo la sinistra di tutto il mondo contro gli esecutivi forti della destra – dovrebbero farsi capaci di vincere sul terreno della lotta politica, appassionando l’elettorato con una proposta forte e concreta. Sempre secondo questa linea di pensiero omeopatico, proprio per la capacità di crearsi nemici dal nulla, tanto evoluta negli esecutivi a trazione autoritaria, i conflitti con gli altri organi dello stato permettono ai leader messianici di farsi amare dalla gente, che sempre più si lascia affabulare dalla loro allure propagandistica.

Quest’idea di un’opposizione eminentemente politica, che dovrebbe puntare tutto su radicali progetti di società nuova, corre però un duplice rischio. Per un verso, si nutre dell’illusione che a sinistra si sia davvero in grado di immaginare una società nuova, quando invero si è perlopiù impelagati in alchimie elettorali, oltreché gravati da sempiterne pulsioni alla frammentazione interna.

Per altro verso – il verso che in questo scritto più conta – si dimentica che l’elettorato si forma entro una cultura istituzionale in cui si formano i valori e gli ideali di chi vota. L’idea – per noi consolidata, ma quanto esile e recente – di stato di diritto è emersa proprio in forza dell’opposizione risoluta di fragili ma decisi contropoteri capaci di opporsi al potere sovrano. Del pari, i diritti fondamentali sono emersi nel solco di questa tradizione, come limiti al potere costituito, da farsi valere sempre, foss’anche in difesa dei membri di una gang venezuelana, perché ne va dell’intera struttura costituzionale.

In questa chiave, l’opposizione foss’anche di un sola Corte all’abuso di potere amministrativo ha il merito morale e politico di rinsaldare il nesso costitutivo di democrazia e limite: la democrazia non è l’espressione della maggioranza, quantomeno non solo, ma un limite inaggirabile a qualsiasi potere, che sia crismato o no dall’olio sacro del voto popolare.

Per questa stessa ragione, la contrapposizione tra giustizia e politica, persino nei suoi toni più aspri, può rivelarsi benefica ai fini di una più ampia consapevolezza della cittadinanza circa la natura della democrazia come inflessibile rispetto di regole e procedure, al di là di ogni presunta emergenza. E se non c’è dubbio che l’azione delle Corti nel porre un limite abbia natura politica, quindi talora “partigiana”, si tratta comunque della forma più nobile di azione democratica.

