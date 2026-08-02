I numeri del riarmo europeo e l’identità di un continente

Quando una scelta politica mobilita centinaia di miliardi di euro e ridefinisce le priorità pubbliche di un continente, il primo dovere dovrebbe essere osservare i dati prima di trarre le conclusioni. Ebbene, il cosiddetto fronte occidentale raggiunge nel 2025 una spesa militare di circa 667 miliardi di dollari. La Russia si ferma a circa 158 miliardi. Allora forse l’Europa dovrebbe uscire dalla mera logica di emergenza militare per definirsi
L’Europa sembra essersi allontanata dal sentiero di Gerusalemme per imboccare quello di Babele, dove il linguaggio della forza sostituisce progressivamente quello della politica. Nemmeno l’enciclica di papa Leone sembra aver convinto molti democratici a percorrere una strada diversa. Il riarmo viene ormai presentato come una necessità tanto evidente da non richiedere più nemmeno una discussione. Eppure, quando una scelta politica mobilita centinaia di miliardi di euro – al momento potenziali - e