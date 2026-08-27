I rischi di misure incostituzionali. Tassare gli extraprofitti è difficile

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La tassazione degli “extraprofitti” è pienamente legittima se applicata in modo sistematico a tutti i settori. Se la si riserva a un settore specifico lo si può fare solo a certe condizioni, prima fra tutte l’eccezionalità del prelievo. Evidente che la straordinarietà di questa tassazione è il frutto di una modesta visione del contesto che offre ben altre alternative per di più assai meglio manovrabili (cambiare un’aliquota è più facile che costruire una nuova imposta)

La ricerca affannosa di nuove entrate idonee a ridurre l’impatto del maggiore costo del petrolio e derivati si sta orientando verso la tassazione degli extraprofitti delle compagnie petrolifere. La Commissione europea se ne è lavata le mani dichiarando che questa è materia nazionale e ciascuno farà, quindi, come vuole. Qualche riflessione si impone. Cos’è un extraprofitto? Il primo punto da chiarire è cosa si intende per “extraprofitto”. L’attività imprenditoriale è basata sull’organizzazione