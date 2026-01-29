I Simpson hanno anticipato anche la pistolera Kristi Noem

La serie talvolta ci sembra quasi un testo sacro pieno di profezie da interpretare più che un cartone animato. Aveva previsto Trump e forse, nell’episodio in cui Homer compra una pistola e inizia a usarla per fare qualsiasi cosa, ha previsto un po’ anche la sua segretaria della Sicurezza interna
Secondo una popolare teoria di internet, I Simpson non sono un cartone animato che accompagna la nostra pausa pranzo da decenni, ma un testo sacro pieno di profezie da interpretare. La performance di Lady Gaga al Super Bowl, l’acquisizione di Fox da parte di Disney, l’iPod, lo scandalo della carne di cavallo posto del manzo, la stampante 3D, un’influenza sospetta che viene dall’Oriente e che somiglia molto al Covid. Il futuro non esiste, è la proiezione di un’idea di Matt Groening materializzata