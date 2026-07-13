Ia e frontiere delle idee. Perché l’Ue deve decidere quale sarà la sua strategia

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Per anni abbiamo immaginato che le innovazioni di frontiera, con qualche ritardo, si sarebbero diffuse nel resto del mondo. L’intelligenza artificiale suggerisce uno scenario diverso: la competizione non riguarda solo la produzione di nuova conoscenza, ma il controllo dell’accesso a quella conoscenza. Per questo non bastano le regolamentazioni dell’Unione europea

Per oltre trent’anni abbiamo pensato che la conoscenza fosse il bene più globale di tutti. Le idee attraversavano i confini con facilità crescente, i ricercatori costruivano reti internazionali, il software veniva sviluppato in un Paese e utilizzato in molti altri. La globalizzazione riguardava i commerci e la finanza, ma anche la ricerca scientifica e l’innovazione. L’intelligenza artificiale sembrava il punto di arrivo di questo processo. Da qualche tempo i segnali vanno nella direzione oppost