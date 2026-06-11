«Iconic», Gwyneth Paltrow e la sua idea di Israele

L’attrice è il volto di una campagna per lanciare un mega alloggio di lusso in Israele. Lo spot è girato a New York e ricorda quello per la regione Liguria girato da Elisabetta Canalis (con dietro lo skyline di Los Angeles). Ma qui siamo ben oltre
Del settantaduesimo festival di Sanremo rimase particolarmente impresso lo spot di Elisabetta Canalis. «La mia Liguria», diceva Canalis, mentre sullo sfondo si intravedeva l’inconfondibile skyline di Los Angeles. «Waking up for a morning run can be brutal» è invece lo slogan di Gwyneth Paltrow che, in un’operazione promozionale simile a quella della conduttrice, influencer ed ex velina sarda, pubblicizza un luogo pur trovandosi decisamente in un altro. Lo sforzo di fantasia richiesto al dest