Il 2026 può essere l’anno del disordine climatico

Le bombe americane su Caracas hanno un ruolo nella costruzione del nuovo disordine climatico globale. La Colombia socialista ha scelto di andare in rotta di collisione con l’imperialismo petrolifero di Trump, organizzando a fine aprile a Santa Marta la prima conferenza internazionale sulla transizione dalle fonti fossili, una piccola Cop a cui hanno aderito decine di paesi, tra cui la Danimarca e il Messico, altre due economie con rapporti difficili con gli Stati Uniti