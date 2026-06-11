Il 4 luglio 250 anni dopo. Con Trump finirà in gabbia

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«Noi riteniamo che le seguenti verità siano di per sé stesse evidenti, che tutti gli uomini sono stati creati uguali, che essi sono stati dotati dal loro Creatore di alcuni Diritti inalienabili, che fra questi sono la Vita, la Libertà e la ricerca della Felicità». Erano verità rivoluzionarie e radicali, quelle della Dichiarazione d’Indipendenza di cui si celebrerà tra poche settimane il 250esimo anniversario. Ma erano anche verità vaghe, incompiute e parziali. Producevano un regicidio simbolico