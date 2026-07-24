Il capitalismo “carismatico” è l’ultimo corto circuito tra mercato e democrazia

Non assistiamo solo ad una profonda trasformazione della governance d’impresa. Vediamo un sistema in cui innovazione tecnologica, leadership personale e controllo delle infrastrutture della conoscenza tendono sempre più a intrecciarsi. In questo nuovo scenario le imprese controllano infrastrutture essenziali della vita collettiva. Un fenomeno che tocca anche gli equilibri geopolitici
Il capitalismo contemporaneo sta cambiando forma. Per gran parte del Novecento gli economisti hanno descritto il capitalismo avanzato come un sistema dominato da grandi imprese manageriali: la proprietà era diffusa tra migliaia di azionisti, mentre il controllo effettivo veniva esercitato da dirigenti professionisti. La separazione tra proprietà e controllo, descritta già negli anni Trenta da Adolf Berle e Gardiner Means, sembrava essere diventata la caratteristica distintiva della grande corpor