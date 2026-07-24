Il capitalismo “carismatico” è l’ultimo corto circuito tra mercato e democrazia

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Il capitalismo contemporaneo sta cambiando forma. Per gran parte del Novecento gli economisti hanno descritto il capitalismo avanzato come un sistema dominato da grandi imprese manageriali: la proprietà era diffusa tra migliaia di azionisti, mentre il controllo effettivo veniva esercitato da dirigenti professionisti. La separazione tra proprietà e controllo, descritta già negli anni Trenta da Adolf Berle e Gardiner Means, sembrava essere diventata la caratteristica distintiva della grande corpor