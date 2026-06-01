Il caso Venezuela: la democrazia vilipesa (da Trump)

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Donald Trump è stato straordinariamente sincero riguardo ai suoi piani per il Venezuela. In un’intervista alla Fox News, ha promesso di ricostruire le infrastrutture petrolifere del paese, aggiungendo che gli Usa avrebbero «il controllo» e che si aspetta che le compagnie petrolifere investano almeno 100 miliardi di dollari. Ha anche reso esplicito il suo approccio: prima la ricostruzione, poi le elezioni in una data futura non specificata. Alla domanda su quando i venezuelani potranno votare per