Commenti

Il consenso non basta: quei «piccoli partiti» che ci governano

Nadia Urbinatipolitologa
22 settembre 2025 • 20:23

I «partiti piccoli», come li definisce Alexis de Tocqueville, sono interessati a sé stessi a costo di «depravare» la vita civile. Da offrire hanno finti balsami, che non danno risposta ai bisogni ma deviano la mente. Inoltre «agitano» la società con la paura – dell’immigrato, ma sempre di più anche di quei connazionali che sono decretati estranei, altri, nemici

Si legge in Democrazia in America di Alexis de Tocqueville questa frase illuminante: «I grandi partiti rovesciano la società, i piccoli l’agitano; gli uni la ravvivano, gli altri la depravano; i primi talvolta la salvano scuotendola fortemente, mentre i secondi la turbano sempre senza profitto».  Sono «piccoli» non in senso quantitativo. Possono avere grande consenso e governare, ma restano piccoli. È difficile osare essere partiti «grandi», soprattutto quando le idee sono sostituite dalle emozi

Per continuare a leggere questo articolo

Nadia Urbinatipolitologa

Titolare della cattedra di scienze politiche alla Columbia University di New York. Come ricercatrice si occupa del pensiero democratico e liberale contemporaneo e delle teorie della sovranità e della rappresentanza politica. Collabora con i quotidiani L'Unità, La Repubblica, Il Fatto Quotidiano e con Il Sole 24 Ore; dal 2019 collabora con il Corriere della Sera e con il settimanale Left. Negli Stati Uniti è stata condirettrice della rivista Constellations. Dal 2016 al 2017 è stata presidente di Libertà e Giustizia; è stata vice-presidente sotto la successiva presidenza di Tomaso Montanari.

VAI ALLA PAGINA DELL’AUTORE