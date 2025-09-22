Il consenso non basta: quei «piccoli partiti» che ci governano

true false

I «partiti piccoli», come li definisce Alexis de Tocqueville, sono interessati a sé stessi a costo di «depravare» la vita civile. Da offrire hanno finti balsami, che non danno risposta ai bisogni ma deviano la mente. Inoltre «agitano» la società con la paura – dell’immigrato, ma sempre di più anche di quei connazionali che sono decretati estranei, altri, nemici