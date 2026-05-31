Il corpo di Sinner e la rivolta dell’ordine sociale: un granello di sabbia che blocca gli ingranaggi

La piccola grande diserzione del corpo di un grande sportivo, in questo caso del tennista italiano, può essere la metafora di una protesta che sovverte alcuni valori economici che diamo ormai quasi per scontati
In un libro assai interessante uscito qualche tempo fa in Francia (Une philosophie des sanglots, 2025) la filosofia Estelle Ferrarese sostiene che ogni volta che piangiamo a dirotto stiamo mettendo in questione il conformismo dell’ordine sociale. Quello che appare come una impercettibile convulsione del nostro corpo diventa così una forma di critica sociale. Il corpo si rifiuta di stare al mondo alle regole che il mondo lo costringe a seguire, opera un sabotaggio e una rivolta nei confronti dell