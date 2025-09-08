C’è una preparazione scrupolosa e razionale del clima di emergenza che potrebbe suggerire la sospensione provvisoria della tornata elettorale nel novembre 2026 se le previsioni non sono buone per il presidente. Foss’anche solo per questo, sarebbe bene che i dem cogliessero l’occasione del voto sul budget per “chiudere” il governo
Il crocevia esistenziale dei democratici americani
08 settembre 2025 • 19:47
