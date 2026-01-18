Il disegno ormai è chiaro: uno Stato con un governo che non ha più limiti

true false

C’è stato un tempo – breve, intenso e relativamente recente – in cui ci siamo illusi che la questione fondamentale fosse quale forma avrebbe preso la democrazia dopo lo Stato. Ovviamente il bersaglio polemico era precisamente quel mostro provvidenziale che ha nutrito la modernità: lo Stato nazione. È stata un’illusione insieme emancipatoria e reazionaria. Perché da un lato ha dato luogo alle utopie e alle promesse di organismi che avevano come obiettivo quello di diventare dei veri e proprio Sta