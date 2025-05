Domenica in piazza San Pietro prende ufficialmente il via il nuovo pontificato. Il successore di Pietro si rivolge a un mondo in preda a una comunicazione istantanea, mostrando di esserne lucidamente consapevole. Per non farsene dominare

Non perde tempo papa Leone. Nelle ultime quarantotto ore con due discorsi ha indicato al corpo diplomatico le linee guida della politica internazionale della Santa sede – riassunte in tre parole: pace, giustizia, verità – e davanti a un gruppo di economisti ha rifondato la dottrina sociale della chiesa.

Una dottrina che non è immutabile, ma «frutto di ricerca» rigorosa che «nel contesto della rivoluzione digitale educhi all’ascolto dei poveri e al senso critico», per rifiutare «le tesi irrazionali di pochi prepotenti». Più netto di così, impossibile.

Del resto, eletto praticamente già nella tarda mattinata dell’8 maggio, antica festa dell’apparizione dell’arcangelo Michele, il pontefice si era presentato poche ore più tardi dalla loggia della basilica vaticana con un nome inatteso. E con una novità, subito notata: legge un breve discorso, ben costruito e appuntato su alcuni fogli, meditato nelle ultime ore del conclave quando ormai i voti per lui crescevano.

In nome di Agostino

L’agostiniano Robert Francis Prevost si è rivolto a un mondo in preda a una comunicazione istantanea, mostrando di esserne lucidamente consapevole. Per non farsene dominare, grazie anche all’esempio del santo ispiratore del suo ordine religioso: il geniale retore africano Agostino, un gigante del pensiero – testimone appassionato di Cristo – che ha attraversato sedici secoli di storia.

Del nuovo papa si sa dunque già molto e i suoi tratti vanno via via sempre più precisandosi. In questo progressivo svelamento, decisivo è domenica 18 maggio l’inizio ufficiale del suo pontificato, che si svolge in piazza San Pietro con una solenne liturgia punteggiata da canti latini e dalla proclamazione del Vangelo anche in greco, la prima lingua cristiana.

Fino al 1963 il rito era detto dell’incoronazione, allora presentato dal neoeletto papa Montini come «straordinariamente solenne e suggestivo». Al pontefice veniva infatti imposta una triplice corona – detta tiara o triregno – che per quell’occasione unica venne donata a Paolo VI dalla sua diocesi di Milano.

Questa tiara, realizzazione modernissima al punto da sembrare un’ogiva spaziale, era quasi astratta, come scrivevano le “Informations catholiques internationales”: somigliava alle tiare più antiche e con “fili sottili” accennava appena alle tre corone. Un anno e mezzo più tardi, il 13 novembre 1964, non a caso dopo una liturgia celebrata in rito bizantino, Paolo VI la deponeva sull’altare di San Pietro mentre il segretario generale del concilio Sergio Felici annunciava ai vescovi che il pontefice offriva «per i poveri la sua tiara personale».

Due giorni prima – festa di san Martino, il soldato che aveva diviso il suo mantello con un mendicante, che poi in sogno gli si era rivelato come Cristo stesso – Montini aveva preparato il suo gesto, parlando della carità e accostando la figura di ogni bisognoso a quella del pontefice. «Il povero e il papa, ecco due rappresentanti di Gesù» aveva esclamato con una delle sue frasi memorabili. Messa all’asta, la tiara venne acquistata dal cardinale Francis Spellman, il potente arcivescovo di New York, che raccolse oltre un milione di dollari (quasi dieci milioni di euro) per la carità del papa. Il prezioso triregno venne poi destinato al santuario nazionale dell’Immacolata concezione a Washington, dov’è conservato.

Montini da allora non fece più uso della tiara, nessuno dei suoi successori è stato più incoronato, e infine con Benedetto XVI il triregno è sparito anche dallo stemma personale dei pontefici, sostituito dalla mitra episcopale attraversata da tre fasce, che evocano le tre corone. L’antico copricapo rimane a sovrastare le chiavi decussate come simbolo vaticano, e solo genericamente pontificio.

Young Pope

A immaginare una tiara in viola, sopra le chiavi di Pietro in marrone scuro e su un fondo giallo oro, è l’Emblema pontificio realizzato nel 1963 da Franco Angeli: conservata nei Musei vaticani, l’affascinante opera suggerisce però solo i tratti del triregno. Oltre mezzo secolo più tardi la tiara di Montini riappare a sorpresa nella prima serie televisiva vaticana – The Young Pope, trasmessa nel 2016 – di Paolo Sorrentino, dove l’immaginario ed enigmatico Pio XIII è uno statunitense, proprio come Prevost.

Dopo il gesto di Paolo VI era ovvio che i successori avrebbero abbandonato l’imposizione del triregno.

Il primo, Albino Luciani, che sarebbe stato papa soltanto per un mese, durante l’inaugurazione del pontificato il 3 settembre 1978 – festa di san Gregorio Magno, il pontefice che introduce il più bel titolo papale, quello di «servo dei servi di Dio» (servus servorum Dei) – non viene incoronato, ma ritiene di non dover spiegare la decisione.

A farlo è invece il 22 ottobre successivo Giovanni Paolo II: «Non è il tempo, infatti, di tornare a un rito e a quello che, forse ingiustamente, è stato considerato come simbolo del potere temporale dei papi». Il cenno di Wojtyła nasconde una foresta d’interpretazioni.

Non vi è infatti certezza sul significato del triregno. All’origine è una semplice mitra episcopale, che tra l’XI e il XIV secolo diviene una triplice corona. Perfezionata durante il pontificato avignonese, viene criticata dal teologo francescano inglese Guglielmo di Ockam. Solo in un cerimoniale romano del 1596 appaiono i significati della triplice corona che veniva imposta sul capo del papa, descritto come «padre dei principi e dei re, rettore del mondo, vicario in terra del salvatore nostro Gesù Cristo».

Antico rito

Il momento più evocativo dell’antico rito era comunque quando un chierico incendiava per tre volte una stoppa dinnanzi al nuovo pontefice e, mentre il fumo si disperdeva nell’aria, gli ripeteva in latino che – come il fumo – così passa la gloria del mondo: sic transit gloria mundi, sancte pater.

Divenuta proverbiale, la frase riprende un gesto in uso nei trionfi degli imperatori romani, che sul carro trionfale venivano ammoniti a guardarsi indietro per ricordarsi di essere uomini: respice post te, hominem te memento, riferisce Tertulliano nell’Apologeticum, la prima opera della letteratura cristiana latina, scritta nel 197. Semplificato già nel 1978, il rito per l’inizio del pontificato è stato riordinato nel 2005 per volere di Benedetto XVI e si concentra sui segni evangelici del pallio e dell’anello. A spiegarli il 24 aprile di quell’anno, cinque giorni dopo l’elezione, è lo stesso Ratzinger.

La striscia di lana posta sulle spalle del nuovo papa significa il gesto del buon pastore che si carica della pecora perduta nei «deserti» di questo mondo. Simbolo papale per eccellenza, l’anello detto del pescatore richiama invece la figura di Pietro, l’apostolo che porta «gli uomini fuori del mare salato di tutte le alienazioni».

Come già Ratzinger, al primo degli apostoli papa Leone affiancherà la figura di Paolo, visitandone la basilica martedì prima di prendere possesso della cattedrale lateranense. Accettate ormai – come aveva detto Montini – «le chiavi del regno dei cieli, pesanti e potenti, salutari e misteriose, che Cristo ha confidate al pescatore di Galilea».

