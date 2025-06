La guerra ingegnata in Iran come uno spot pubblicitario lanciato allo scopo di convincere le opinioni pubbliche occidentali a comprare armi e alta tecnologia americane in cambio di tariffe meno draconiane: è il marchio del capitalismo della Casa Bianca, un piano di dominio dispotico economico e tecnologico, che non fa sconti ed espunge due secoli di ideologia liberale.

Se i leader europei non vedono quel sta accadendo o è perché sono inetti e incompetenti o perché sono alleati nel progetto americano di demolizione della democrazia costituzionale.

La cultura politica delle democrazie costituzionali nel secondo dopoguerra si è nutrita dell’idea che fossero la risposta più coerente al totalitarismo, ponendo le condizioni per evitarne la rinascita.

La produzione teorica sul totalitarismo, a partire dal classico testo di Jacob Telmon, per continuare con i saggi sulla teoria liberale (Reymond Aron, Iasah Berlin e Frierich von Hayek) e sulla democratica (Robert Dahl e Giovanni Sartori), ha camminato guidata da una premessa che sembrava giustificata dalla storia: il totalitarismo fu l’esito estremo del divorzio tra liberalismo e democrazia, tra libertà privata e potere politico; può essere prevenuto con costituzioni che come patti sottoscritti dai cittadini stabiliscono nelle forme e nei limiti sia i diritti individuali sia quelli politici. Le democrazie costituzionali riuniscono i due corni della polis moderna: l’individuo e il cittadino.

Un fattore resta da considerare: il capitalismo. Storicamente nato in barba ai poteri statali assoluti e ai loro monopoli, ha progressivamente dimostrato di avere una sua tendenza monopolistica. Lo ha dimostrato già con le “enclosure” delle terre comuni nell’Inghilterra del primo Ottocento, e poi via via quando ha adattato a sé tutte le forme di produzione e di generazione del profitto.

L’America è il continente dove il capitalismo ha mostrato la propria capacità di cambiare la natura e le relazioni umane, radicalmente e velocemente (ce lo racconta Fabrizio Tonello nel suo bel libro L’America in 18 quadri: dalle piantagioni a Silicon Valley, Laterza 2025).

In America vi è riuscito con relativa facilità (e molta violenza) anche perché in quel paese di immigrazione non ha trovato resistenze nei valori tradizionali. La repubblica americana è nata con il progetto di espandere e rivoluzionare.

Il fatto sorprendente di questi ultimi anni (chiamiamoli trumpiani per comodità anche se la loro matrice è contenuta nella storia sociala americana dal tempo almeno della ricostruzione dopo la Guerra civile), è che il capitalismo dimostra inquietanti potenzialità totalitarie.

L’amministrazione Trump ha annunciato l’istituzione di un unico data base nazionale (cioè operativo in tutta la federazione), affidato all’autocrate Peter Thiel, capo di Palantis, la cui azienda con i soldi dei contribuenti creerà un sistema di concentrazione di tutti i dati degli americani – dati che emergono dall’uso dei servizi (sanità, fisco, assistenza pensionistica e sociale), dai comportamenti regolati dalle piattaforme per quale che sia la ragione (i social, l’home banking, le professioni).

Lo scopo del “nuovo futuro”, di cui l’antidemocratico Thiel è un esponente di spicco, ha una finalità chiara: profilare ogni atto e, idealmente, ogni volontà dei cittadini, proprio come fa la piattaforma cinese che inorridisce i liberali.

Abbiamo per anni letto che la Cina sta con l’ingegneria tecnologica creando un mondo omogeneo dal quale la volontà individuale sarebbe idealmente espunta. Oggi, il “mondo libero” è non solo innamorato di questa distopia, ma usa il potere dello Stato per attuarla. La distanza tra forme autoritarie è minima.

Questo progetto di ingegneria totalitaria, che fa impallidire i rudimentali sistemi di spionaggio della Germania dell’Est, ci dice senza tanti giri di parole che la democrazia – fondata sulla libera volontà decisionale di ciascun cittadino – è anacronistica; funzionava fino a quando le scienze sociali e politiche dominano lo studio dei comportamenti collettivi.

Oggi, è l’ingegneria della hi-tech ad avere il bastone del comando e che, con anche l’ausilio delle neuroscienze, ha l’ambizione di progettare un sistema sociale dal quale l’accidente che deriva dalla scelta è monitorato per essere eliminato e la volontà ridirezionata. Il capitalismo nella sua più avanzata forma è monopolista e illiberale.

Non si deve andare a Marx per capirlo. Il liberale J.S. Mill aveva intuito che il capitalismo avrebbe destabilizzato il mondo sociale moderno e limitato la libertà personale, non solo quella politica: la proprietà privata, pensava, sarebbe stata risucchiata dalla tendenza monopolistica e con essa la libertà di scegliere e di sbagliare, di contestare e di essere autonomi.

