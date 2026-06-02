Il fisco della destra? Iniquo e inadeguato. Sì all’Irpef per tutti

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Per chi, poco fa, urlava «usciamo dall’euro», è colpa dell’Unione europea se siamo fermi, nonostante le risorse regalate o prestate da Bruxelles. La stasi risale nel tempo ma l’incompetente premier, lungi dall’affrontarla, l’aggrava

I media amici ignorano i dissensi nel governo sugli Usa di Trump, Ucraina e Israele, mentre vivisezionano quelli del “campo largo”. La destra, che negli anni Settanta voleva i colonnelli, giunta al governo, s’è allevata un generale ancor più estremista, che potrebbe frantumarla. Pareva una barzelletta ma non fa più ridere. Per neutralizzarlo il governo si concentra. A modo suo, su politica fiscale e rapporti con la Ue. Quando attacca la Ue davanti agli industriali plaudenti e promette l’ennesimo