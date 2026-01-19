Il Frankenstein americano ormai è fuori controllo

true false

L’arroganza del presidente, le sue dichiarazioni, debbono preoccupare e spaventare, alimentano un senso di onnipotenza e d’impunità e un’emergenza permanente volta a giustificare la sospensione delle garanzie costituzionali, la radicalizzazione dello scontro con gli altri poteri e l’uso della violenza sul piano interno e internazionale. Altri tre anni così sono inimmaginabili