Il genitore perfetto esiste? Viva i figli adolescenti che ci fanno ragionare a mente fredda

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Quando erano piccoli hai fatto tutto per loro (ci hai provato, almeno), non li hai mai delusi (va be’, in linea di massima), non hai mai dimenticato un pranzo al sacco. E adesso camminano a un metro da terra e non ti calcolano

L’altro giorno mio figlio piccolo (cinque anni) aveva la gita nella foresta. Non è un evento eccezionale, fanno varie gite nella foresta durante l’anno. Abitiamo in una zona dell’Europa dove appena svolti trovi un sentiero che sparisce fra gli alberi. Questa volta però ho sbagliato. Ho toppato, ho fallito. Non sapevo che ci fosse la gita, avrei dovuto saperlo, ma non lo sapevo. Perciò siamo arrivati a scuola senza il pranzo al sacco. Perché non sapevo della gita? Perché in fondo, anche se sono u