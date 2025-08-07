Che fare di fronte al massacro in corso a Gaza? La storia recente offre alcuni esempi di interventi della comunità internazionale in situazioni simili. Ma per mille e una ragione non sono adottabili sic et simpliciter in questa circostanza. Eppure forse è utile richiamarli.

I precedenti

Nel 1999 la Serbia stava conducendo direttamente e attraverso le proprie milizie una campagna militare contro il Kosovo allo scopo di terrorizzare la popolazione e spingerla fuori dai confini di quella regione. Almeno 800mila persone erano a rischio di deportazione. Per impedire che questo progetto avesse corso i paesi della Nato intervennero – senza alcun mandato dell’Onu – con una campagna di bombardamenti mirati sulla Serbia per indurre il presidente serbo Slobodan Milosevic (regolarmente eletto) a interrompere quell’azione criminale.

L’iniziativa della Nato era motivata dal ricordo dell’inazione, in questo caso dei caschi blu dell’Onu a guida olandese, a protezione della popolazione civile bosniaca, a cui seguì il massacro di 8.000 uomini a Srebrenica. La pulizia etnica e l’esecuzione di tanti civili riportavano indietro le lancette della storia alle tragedie della seconda guerra mondiale da cui l’Europa e il mondo occidentale volevano liberarsi una volta per tutte.

Se poi aggiungiamo anche l’eco degli eccidi in Ruanda, a seguito del conflitto interetnico tra Hutu e Tutsi, si comprende bene come la spinta ad agire in quella circostanza fosse diventata impellente. I bombardamenti in Serbia fornirono l’occasione per ripensare il ruolo della comunità internazionale nei casi di conflitti interni a un paese, e quindi per mettere in discussione la sovranità assoluta di un paese attraversato da violenze e stermini di massa. Venne così elaborato il concetto di “responsability to protect”: un dover essere della comunità internazionale a difesa di popolazioni inermi.

Gli errori in Libia

Nel 2005 l’Onu adottò formalmente questo principio. La sua prima prova, con voto a larga maggioranza (10 favorevoli e cinque astenuti) del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite, arrivò nel marzo 2011 quando le truppe di Gheddafi stavano per entrare nella città di Bengasi, che si era ribellata al dittatore libico, e sterminarne gli abitanti.

In quell’occasione si levarono in volo i caccia francesi e britannici e arrestarono l’avanzata delle truppe del colonnello. Poi l’intervento si allargò, con sbavature ed errori, per portare alla caduta del regime, in contrasto con lo scopo iniziale. In seguito, in base a questo principio, sono state compiute sotto l’egida dell’Onu altre operazioni, dal Kenya, alla Costa d’Avorio, al Sudan, ad altri ancora.

Il problema della responsabilità della comunità internazionale si riaffaccia ora di fronte al prolungarsi, e forse a una ulteriore estensione, dell’offensiva israeliana a Gaza.

Sale l’indignazione

Nelle ultime settimane, finalmente, si è alzato un coro di proteste e di indignazione per quanto sta succedendo, in particolare per la fame inflitta alla popolazione. Israele non consente l’accesso di aiuti alimentari che, a tonnellate, lascia a marcire al sole. Un deliberato proposito di starvation, considerato dalla convenzione di Ginevra un crimine di guerra. Eppure di fonte a queste brutalità non ci sono azioni degne della gravità della situazione.

Al di là di dichiarazioni indignate per i bambini morti di fame non si muove nulla. Nemmeno un boicottaggio simbolico. E il progetto di estendere il riconoscimento dello stato palestinese – peraltro già adottato da 147 paesi – non ha né grande rilevanza né effetto immediato.

L’onta dell’Olocausto grava ancora come un macigno sulla coscienza dell’Occidente, e impedisce qualsiasi intervento risoluto nei confronti di Israele. Eppure non si può assistere immobili, se vale ancora la responsabilità di protezione di una popolazione minacciata di sterminio. Altrimenti ammettiamo che esiste un doppio standard, uno valido per i paesi considerati a lungo amici e uno valido per gli altri. Questo comportamento intacca la reputazione dell’Occidente, e dell’Europa in particolare. Il resto del mondo vede e giudica questo comportamento. Presto o tardi subiremo le conseguenze della nostra passività.

