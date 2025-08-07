Non si può assistere immobili, se vale ancora la responsabilità di protezione di una popolazione minacciata di sterminio. Altrimenti ammettiamo che esiste un doppio standard, uno valido per i paesi considerati a lungo amici e uno valido per gli altri
Il macigno sulla coscienza dell’Occidente, su Gaza è in gioco la sua reputazione
07 agosto 2025 • 20:08
