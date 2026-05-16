Il mondo frammentato dopo l’assurda guerra di Trump all’Iran

La crisi profonda delle relazioni transatlantiche, le divisioni tra i paesi del Golfo, il futuro incerto della Nato, il divario crescente tra Europa e Stati Uniti, la diplomazia a somma zero della Cina: gli effetti negativi del conflitto mediorientale si faranno sentire a lungo anche dopo la sua fine
Le grandi guerre inaugurano nuovi ordini internazionali. La Guerra dei Trent’anni portò alla Pace di Westfalia. Le guerre napoleoniche diedero origine al Concerto d’Europa. La Seconda guerra mondiale stimolò la creazione del sistema di Bretton Woods, la decolonizzazione e l’integrazione europea. Persino la guerra fredda lasciò il posto a un ordine mondiale liberale, con gli Usa nel ruolo di potenza egemone. Ma non tutte le guerre portano a ordini internazionali migliori. Il conflitto in Iran ris