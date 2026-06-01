Il mondo intero in ostaggio della coppia Netanyahu & Trump

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I tentennamenti del presidente Usa sull'accordo con l'Iran hanno permesso al premier d'Israele di insinuarsi tra le sue insicurezze e ordinare all'esercito una massiccia offensiva in Libano, di portata tale da indurre gli ayatollah ad interrompere qualunque trattativa con la Casa Bianca. È un terribile, sconfortante, gioco dell’oca

Cosa deve succedere ancora per dire a chiare lettere e senza ambigui contorcimenti che l’Occidente è costretto ad annoverare due ex amici tra i suoi peggiori nemici e i loro nomi sono Benjamin Netanyahu e Donald Trump? La cronaca tragica delle giornata di ieri ne è la perfetta cartina di tornasole. I tentennamenti del presidente degli Stati Uniti sull’accordo di pace con l’Iran hanno permesso al premier d’Israele di insinuarsi tra le sue insicurezze e ordinare all’esercito una massiccia offensiv