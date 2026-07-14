Il Mossad puntava su Ahmadinejad per colpire il clero

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Era davvero l’ex presidente “falco” la pedina-chiave di un visionario piano ordito dal servizio segreto estero di Tel Aviv che prevedeva, addirittura, il suo ritorno al vertice a seguito del cambio di regime provocato dall’attacco di Netanyahu e Trump? Ebbene, è proprio il suo “khomeinismo senza clero” a convincere gli israeliani a pensare che potesse essere li il grimaldello destinato a portare a compimento la delegittimazione dei turbanti del regime