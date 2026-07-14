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Il Mossad puntava su Ahmadinejad per colpire il clero

Renzo Guolo
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Renzo Guolosociologo
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14 luglio 2026 • 20:43

Era davvero l’ex presidente “falco” la pedina-chiave di un visionario piano ordito dal servizio segreto estero di Tel Aviv che prevedeva, addirittura, il suo ritorno al vertice a seguito del cambio di regime provocato dall’attacco di Netanyahu e Trump? Ebbene, è proprio il suo “khomeinismo senza clero” a convincere gli israeliani a pensare che potesse essere li il grimaldello destinato a portare a compimento la delegittimazione dei turbanti del regime

Disorienta la notizia, pubblicata dal New York Times, sul reclutamento di Ahmadinejad da parte del Mossad. Chi poteva immaginare che il duro e puro ex-pasdar, nemico giurato del “Grande Satana” americano e del “Piccolo Satana” israeliano, presidente della Repubblica Islamica per otto anni, fosse la pedina-chiave di un visionario piano ordito dal servizio segreto estero di Tel Aviv che prevedeva, addirittura, il suo ritorno al vertice a seguito del cambio di regime provocato dall’attacco di Netan

Renzo Guolo
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Renzo Guolosociologo

Professore ordinario, è docente di Sociologia dell’islam e Sociologia delle religioni all’Università di Padova. Tra i suoi interessi di ricerca: i rapporti tra religione e politica, i fondamentalismi contemporanei, l’Islam italiano ed europeo, la geopolitica del mondo islamico, i conflitti nelle società multiculturali

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